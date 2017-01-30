維他命劑沒說...90％健康食品 石油做的？

藏在保健食品、膳食補充劑裡被隱藏的秘密，韓國醫學博士明承權整理全球研究報告，一一提出看法。(示意圖/達志影像 shutterstock)

你也正要出國去，順便買些維他命還是營養品回來嗎？食物中的天然維他命對於健康不可或缺，但製成藥品的維他命對於健康到底有沒有幫助，則是正反意見各有擁護者。一位韓國研究教授明承權提出他的看法，他強調「目前市面上的綜合維他命或營養劑，約有90％是以『石油萃取物』為原料，經化學合成製造出合成維他命劑或合成抗氧化劑。」

《先戒了維他命再說！》一書作者明承權為首爾大學醫學博士，在韓國國立癌症中心家醫科進行診療與研究，他為文提到，「大量攝取蔬菜水果的人，能獲得富含天然抗氧化劑及維他命等營養物質，心血管疾病發生率至少比少量攝取者低10％至30％，建議成人每日應攝取各式各樣的蔬果4百公克以上。但是現代人要取得上述質量的蔬果並不容易，因此製藥公司開始提倡不需藉由自然飲食來攝取天然抗氧化劑，取而代之的是統稱為維他命補充劑或抗氧化補充劑。」這個想法本身並沒有爭議，只是這些營養補充品的製作過程所用原料，卻大多是經由化學合成，這才是最大的問題。

明承權書中強調：「當你開始服用這些未經查證的各種維他命與膳食補充劑，然後『感覺有好一點』時，這種感覺最危險。」至於服用「天然」維他命會不會比較安心？明承權則是直言：「世上沒有這種東西，只有蔬果的維他命最天然。」

此外，維他命本身也並非多多益善，毒物專家林杰樑也曾提醒「即使安全性高的水溶性維B和C，也可能因為排尿少造成累積過量，如維他命B6太多會產生周邊神經病變，維他命C太多，則會出現腎結石及頭痛」，所以吃維他命時記得要多補充水分、不必天天補充，有需要再吃、正在服藥或長期服藥的民眾也應詢問維他命與藥物是否會產生交互作用、不要超過每日建議量、同時盡量選擇小包裝、定期更換品牌分散風險，都是享用維他命的益處同時降低壞處的小秘訣。

(中時電子報)