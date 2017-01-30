鴨子拍翅挑釁 老虎慘被耍團團轉
澳洲新南威爾斯州一家動物園有隻大膽鴨子，不斷在水池戲弄老虎，老虎不僅被耍得團團轉，更因此弄得全身溼答答，模樣十分狼狽。
據每日郵報報導，澳洲新南威爾斯州的動物園Symbio Wildlife Park日前PO出一段以「世界最勇敢的鴨子和老虎玩樂，而且活來下了！」為題的影片，片中可看出一隻鴨子不斷在水池「挑釁」兇猛的老虎，每當老虎撲向牠時，卻總是撲了個空。然而大膽的鴨子還沒玩夠，發揮潛水功力，一下從老虎左邊出現；一下又在右邊出沒，讓老虎頓時找不到鴨子去向。老虎因不斷被鴨子戲弄，搞到自己全身濕透，只好摸摸鼻子，狼狽離去。牠們的有趣互動逗得週遭遊客哈哈大笑。
動物園表示，這隻名為Jalur的老虎，是隻雄性的蘇門答臘虎，而這隻鴨子竟大膽闖入老虎園區，不僅沒被咬死，反而還把老虎耍得團團轉。該影片上傳後引發許多網友熱議，更引起各家外媒爭相報導。
(中時電子報)
文章來源：Against the laws of nature or just plain cute? Tiger cools off by playing with a DUCK in his zoo enclosure - and the bird doesn't seem concerned at all!
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