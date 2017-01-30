長知識 西瓜原來長在樹上

我要評比

（圖／爆料公社，Smile Sunshine）

西瓜通常種在河床沙質礫石上，圖為蘭陽溪河床的西瓜田。（圖／本報資料照片，楊哲一提供）

如果問西瓜長在哪裡？一般人肯定回答長在地上阿！但是網友貼出一張照片，西瓜卻是長在樹上。

網友表示，西瓜架高，純粹是因為避免淹水把西瓜泡爛掉，但是缺點是，成本超高！

網友並表示，還好當年華盛頓不是坐在西瓜樹下，否則...！

西瓜，葫蘆科西瓜屬，雙子葉開花植物，形狀像藤蔓，葉子呈羽毛狀。西瓜種植時怕水，水澆多了之後容易導致甜度降低。

(中時電子報)