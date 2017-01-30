不止周子瑜！他們也放棄優渥背景選擇當偶像

他們都放棄優渥環境，選擇離鄉到韓國打拼。(圖／翻攝自臉書、IG)

「K-POP」受到全世界粉絲喜愛，不少人都甘願遠赴韓國，開始練習生生涯，就是想一圓明星夢，但韓國訓練嚴格是有目共睹，台灣籍正妹周子瑜年紀輕輕，就獨自踏上韓國追尋夢想，而不是選擇待在舒適生活圈，其實也有許多明星，放棄優渥的家庭環境，選擇參加選秀後離開家鄉，接受艱辛的練習生訓練。

Mina爸爸是日本知名的醫師。(圖／翻攝自TWICE臉書)

「TWICE」Mina

「TWICE」日本籍成員Mina從小學芭蕾，因此給人優雅氣質的感覺，常被說像公主的她，爸爸是日本知名的醫師，更曾因為出名醫術，被挖角到美國大型醫院工作，而她某天和媽媽在購物時，因碰到JYP在全球試鏡，她進行試鏡被選上，到韓國當練習生1年，後在生存實境節目《SIXTEEN》脫穎而出，成為TWICE的成員之一。

TEN讀的學校光一個學期學費就要80萬台幣。(圖／翻攝自韓網、IG)

「NCT」TEN

「NCT」是SM娛樂去年推出的跨國性多國籍男子組合，其中擔任領舞的泰國籍成員TEN，據悉是個富二代，他就讀的貴族學校是全泰國排名第二，光一個學期學費就要80萬台幣，而他還讀了10年，可見家中財力雄厚，不過他因為看了Super Junior〈Sorry, Sorry〉的影片後，立志要當歌手，便離家來到韓國，擔任SM練習生。

Mark父母都是正港台灣人。(圖／翻攝自GOT7臉書)

「GOT7」Mark

Mark出生在美國洛杉磯，但父母都是正港台灣人，在學期間被星探挖掘，到南韓訓練3年多才順利出道，據悉他父親經商，母親從事房地產生意，成員之前還爆料他家不僅有泳池、大院子， Jackson更說去他家會迷路，而聽說他為了想滑雪，可以搭飛機出國，因經常去，瑞士就像他家後院，

(專題報導)