公鹿天天探訪8旬婦 好感情令人稱羨
挪威8旬老婦卡凡（Mette Kvam）有個特別的朋友，牠是隻公鹿，每逢11月至隔年4月，公鹿都會天天到老婦人家探望。這對特別的友誼令當地人嘖嘖稱奇。
提到這三年多來特殊友情，老婦人卡凡表示她第一次是在自家院子內見到她的公鹿朋友弗利彭（Flippen），她打開窗戶且給了弗利彭一塊餅乾。卡凡說弗利彭從此以後便在每天早上以及晚上時間探訪她，她也每天都準備一餐等待弗利彭來臨。直到天氣回暖後，弗利彭返回森林，結束彼此的會面，至明年冬季再度來臨。
這段特殊情誼很快就傳遍村子，引來許多人前往想親眼見證卡凡與弗利彭的好情誼。不過弗利彭看到大批人潮後便不會到卡凡家，因此鮮少人能看到兩人的溫馨互動。
卡凡提到，由於弗利彭的耳朵向外翻，因此她能一眼認出錢來的是不是同一隻公鹿，也因此將這隻公鹿取名為「弗利彭」。此外，這個特色也讓獵人能明顯辨別，並避免向牠開槍，讓這段人鹿的感人故事能持續上演。
(中時電子報)
文章來源：http://www.odditycentral.com/news/snack-loving-deer-visits-norwegian-pensioner-twice-a-day-every-winter.html
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