曾經惹惱羅斯福伉儷？ 蔣宋美齡訪美幕後八卦

蔣宋美齡女士與羅斯福夫人。（美聯社）

在民國史上，再也找不到像蔣宋美齡一般的第一夫人－她不但是故總統蔣介石最信任的「機要秘書」，又長期「襄理政務」，同時還是老蔣總統最得力的外交代表。而在1941年12月7日，日本空襲珍珠港，美國加入太平洋戰爭，中國成了美國在亞洲可以拉攏並肩作戰的盟友，這點也成為蔣宋美齡首次以中國「第一夫人」地位訪美的契機，不過在國際卓越聲譽的背後，關於蔣夫人重排場愛面子的傳聞也沸沸揚揚散佈出來。

這位來自赤地千里、哀鴻遍野的中國戰地的「蔣介石夫人」，竟如此闊綽擺出只有過去中國皇家才有的豪奢氣派。她在哥倫比亞長老會醫學中心住院，竟然包下了醫院十二樓的所有病房，讓宋美齡與她的十餘名男女侍從與官員下榻。宋美齡的理由是：為了保守她住院的秘密！

宋美齡於美國國會發表演說，受到國際矚目。(圖/取自維基百科/Inside wartime China)

1943年2月，蔣宋美齡應美國總統羅斯福夫人愛蓮娜羅斯福（Anna Eleanor Roosevelt）的邀請訪問白宮並入住11天，宋美齡也在美國國會發表了史上著名的演說，成為首位在美國國會發表演說的中國人。《宋美齡 蔣介石的一號情報員》一書作者王丰提到，宋美齡訪美及後來在白宮作客的經歷，是美國傳媒大作文章的好題材，尤其是她與美國總統羅斯福夫婦的相處，八卦傳聞不斷。

首先，史料記載「宋美齡在言談間透露，『羅斯福總統和夫人都表示想先看講稿，但她不給他們看』」這點讓主客間開始起了微妙的嫌隙。而西方作家對宋美齡在白宮11天的歷史中流傳最廣的故事，就是宋美齡要求白宮服務人員每天為她換洗絲質床單，據傳類似這樣的服務需求「把白宮服務人員整得很辛苦」。

除了私領域之外，王丰書中提到：「宋美齡這群人在索漢大飯店接待賓客，搞得『香檳流滿地』，美國人的不滿是，宋美齡一方面在美廣宴賓客，一方面又為她嗷嗷待哺的國人爭取援助，這種『前方吃緊，後方緊吃』的巨大落差，讓美國人實在看不下去。」，羅斯福總統也擔心如此下去恐在中美同盟的局面上獲得反效果，只好想方法請宋美齡離美。

以第一夫人身份訪美的宋美齡，雖然在官方名義上獲得許多讚譽，為當時的中國爭取到國際同情，但是許多方面可能也在無意中犯下令人遺憾的錯誤，負面小道消息反成為蔣宋美齡訪美的八卦插曲。

(中時電子報)