雞年談雞-雞是怎麼分布全世界的

原雞保留飛行能力，外表與家雞類似，只是體態較纖細。(圖/加州大學爾灣分校動物學系)

新年期間，大家都會互道恭喜講吉祥話，以過去農業時代，「六畜興旺」是一種常用的吉祥話。所謂「六畜」是指牛、馬、羊、豬、犬、雞。但是牛、馬、羊需要較大的空間與較多食料，因此並不是每個家庭都養的起，六畜當中真正最普及的，大概就是雞與狗了，所以雞與狗的成語也特別的多，比如「雞犬相聞」、「雞犬不寧」、「雞犬升天」等。狗通常是做為看家護院，而雞則做為肉類主來源，來談談人類與雞的故事。

雞是雉科鳥類，具有與雉科鳥類相同的特徵，包括羽毛顏色豐富、足爪適應在地上奔跑，飛行能力較弱等。考古學與DNA的分析，目前認為雞的原產地是在中國華南地區與中南半島的「原雞」，原雞生活在森林裡，在地上築巢，並且具有飛行能力，只是飛行距離通常不超過300公尺。如今還有數種原雞存留於世，從外表上來看，外表與家雞差別不，只是體型較健壯。

人類是何時開始養雞?一般認為東亞地區養雞的歷史約在距今8000年前，最初應該是在打獵的過程中，活捉了這種較不善飛的鳥類，並且在一代一代的繁衍後，挑選出較溫順、食量大、產肉快、生蛋多的種類進一步培育，因此在經過幾十代以後，就成了現在這樣不會飛的雞。雞的原生地在東亞，中國也是最早的養雞民族，在甲骨文中就已經有雞的字，商朝文明卻是黃河流域，可見早在文字未出現前，中國先民們就已經在飼養了。並且很早就從華南地區一路向北方擴張，進入東北、朝鮮半島、日本。

除了中國文明以外，南島民族也會養雞，並且在他們海上冒險的過程中一同攜帶，玻里尼西亞島嶼、紐幾內亞與許多大洋洲的島民都會養雞。最近在台灣上映的迪士尼動畫電影「海洋奇緣」當中，女主角莫娜特別帶著雞與她一同冒險，可見雞也是南島民族相當重要的資產。

動畫電影海洋奇緣中，女主角莫娜所帶的雞，是該電影的主要吉祥物，也象徵雞對於玻里尼西亞人有重要的價值。(圖/迪士尼影業)

雞到達歐洲的時間較晚，目前認為雞是經由中南半島與印度貿易路線，先帶到印度，再引進到中東地區，腓尼基文明又把雞帶往西歐與北非地區，時間可能在3000年前。雞就是這樣子，與人類擴張的腳步和文明交流的過程，分布在全世界。

(中時電子報)