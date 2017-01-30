川普穆斯林禁令 引發機場示威潮
美國總統川普禁穆斯林的行政命令引發軒然大波，這個周末在全美多個大城市的機場分別出現示威潮，其中有大批歸化的美國公民高喊「我們是美國人」，並呼籲海關官員不要執行這道行政命令。
川普在上周五簽署行政命令，暫停來自7個穆斯林國家的移民以及簽證作業，為期90天，另外也暫停所有難民入境，為期4個月。
從昨天(當地時間周六)開始，全美各地包括舊金山和西雅圖等地出現憤怒的民眾突然出現在機場示威，引發關注。今天(當地時間周日)示威行動擴大，包括華府、奧蘭多、波士頓、費城、亞特蘭大、西雅圖和芝加哥等地都有示威者發起到機場抗議。
示威者抗議的訴求主要是針對川普頒布的穆斯林禁令，暫停來自伊朗、伊拉克、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門共7個境內涉及恐怖主義國家之所有公民的移民與簽證發放。全美各大機場也展開相應的執法工作，禁止來自這些地區的旅客入境，隨即引發巨大的爭議。
紐約的一名聯邦法官昨天已經對禁令中的部分內容做出暫時性的限制，對於本身已經持有有效簽證的旅客並已經抵達美國的旅客，禁止將其驅逐出境。
昨天在西雅圖國際機場，就湧現了上千名示威者，聲勢浩大。示威者當中有部分人士是已經歸化為美國籍的穆斯林，他們高舉著「我們是美國人」的標語，抗議川普暫停部分穆斯林國家的公民移民來美。示威者與警方一度發生衝突，警方還動用胡椒噴霧維安，並且有部分示威者遭到逮捕。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。