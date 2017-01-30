川普穆斯林禁令 引發機場示威潮

西雅圖國際機場(Seattle-Tacoma )昨天有上千名示威者湧現，抗議川普的穆斯林禁令。(圖:美聯社)

示威者高舉美國國旗，並強調「我們是美國人」。(圖:美聯社)

示威群眾中包括歸化的美國公民，像是2歲就從巴基斯坦移民來美的穆斯林Sabrina Sheikh(左)在示威群眾當中格外顯眼。(圖:美聯社)

美國總統川普禁穆斯林的行政命令引發軒然大波，這個周末在全美多個大城市的機場分別出現示威潮，其中有大批歸化的美國公民高喊「我們是美國人」，並呼籲海關官員不要執行這道行政命令。

川普在上周五簽署行政命令，暫停來自7個穆斯林國家的移民以及簽證作業，為期90天，另外也暫停所有難民入境，為期4個月。

從昨天(當地時間周六)開始，全美各地包括舊金山和西雅圖等地出現憤怒的民眾突然出現在機場示威，引發關注。今天(當地時間周日)示威行動擴大，包括華府、奧蘭多、波士頓、費城、亞特蘭大、西雅圖和芝加哥等地都有示威者發起到機場抗議。

示威者抗議的訴求主要是針對川普頒布的穆斯林禁令，暫停來自伊朗、伊拉克、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門共7個境內涉及恐怖主義國家之所有公民的移民與簽證發放。全美各大機場也展開相應的執法工作，禁止來自這些地區的旅客入境，隨即引發巨大的爭議。

紐約的一名聯邦法官昨天已經對禁令中的部分內容做出暫時性的限制，對於本身已經持有有效簽證的旅客並已經抵達美國的旅客，禁止將其驅逐出境。

昨天在西雅圖國際機場，就湧現了上千名示威者，聲勢浩大。示威者當中有部分人士是已經歸化為美國籍的穆斯林，他們高舉著「我們是美國人」的標語，抗議川普暫停部分穆斯林國家的公民移民來美。示威者與警方一度發生衝突，警方還動用胡椒噴霧維安，並且有部分示威者遭到逮捕。

(中時電子報)