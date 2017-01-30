9眷村合併的鳳山新城除夕圍爐　席開70桌共享年夜飯

高雄鳳山新城27日除夕夜在里民活動中心舉辦除夕圍爐，席開70桌，由原先被拆除的黃埔、海光、成功、慈暉1至5等9個眷村遷移合併的鳳山新城近700位居民一同團聚圍爐，鳳山中正里長鄒家駿（中偏右）陪同裝扮成財神爺的高雄市議員劉德林（中）逐桌向長輩發紅包，共度除夕夜。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，許多眷村住戶全家一同參與並幫父母盛菜，共度除夕夜。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，鳳山中正里長鄒家駿（前排左二）陪同裝扮成財神爺的高雄市議員劉德林（中）逐桌向長輩發紅包，共度歡樂除夕夜。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，許多眷村住戶全家一同參與並幫父母夾菜，共度除夕夜。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，圍爐前鄒姓百歲人瑞（前排左二）和眾人一同向各種姓氏祖先神位上香合十致敬。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，圍爐前眾人一同相互恭喜。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，鳳山中正里長鄒家駿（中排左）陪同裝扮成財神爺的高雄市議員劉德林（中）逐桌向長輩發紅包，共度歡樂除夕夜。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，許多眷村住戶全家一同參與，共度除夕夜。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，眾人共度除夕夜。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，其中1家人合影留念。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，其中1家人合影留念。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，其中1家人合影留念。（王錦河攝）

高雄鳳山新城除夕圍爐席開70桌，其中1家人合影留念。（王錦河攝）

高雄鳳山新城27日除夕夜在里民活動中心舉辦除夕圍爐，席開70桌，由原先被拆除的黃埔、海光、成功、慈暉1至5等9個眷村遷移合併的鳳山新城近700位居民除夕夜一同團聚圍爐，鳳山中正里長鄒家駿陪同裝扮成財神爺的高雄市議員劉德林逐桌向長輩發紅包，共度歡樂農曆年。

除夕夜傍晚鳳山新城里民陸續步入活動中心，圍爐前鄒里長的百歲人瑞父親和眾人一同向各種姓氏祖先神位上香合十致敬，隨即上菜開始享用年夜飯，許多眷村住戶全家一同參加並不時幫身旁父母夾菜，高雄市議員劉德林裝扮成財神爺，由中正里長鄒家駿等人士陪同逐桌向長輩發紅包，現場舉辦摸彩，眾人開心享用年夜飯時不少里民陸續上台獻唱，大家一同歡度除夕佳節。

(中時)