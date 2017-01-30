高雄關帝廟香火鼎盛 初一起每天湧入大批信眾祈福
已有上百年歷史香火鼎盛的高雄關帝廟28日大年初一吸引大批信眾前來上香祈福，祈盼來年一切平安順利，其中財神殿的大型金元寶和金牛吸引許多人爭相搶摸，盼能招財進寶財源滾滾來。
從大年初一起這幾日年節期間每天都有許多人前來朝聖高雄關帝廟，廟前廣場和武廟路滿是人潮，主祀關聖帝君的二樓大殿湧進許多人帶著各式供品虔誠祭拜，正殿前方的天公爐和關公爐也圍了眾多人潮上香並將隨身物環繞過香爐，盼能趨吉避凶獲得庇佑，正殿旁的神羊雕像也吸引許多人趨前撫摸。
一樓財神殿的大型金元寶和金牛更是吸引眾人爭相搶摸，盼能招財進寶財源廣進，一旁的納福七星平安橋也吸引眾多人潮排隊腳踩七星過橋。
高雄關帝廟舊名關帝廳，台灣光復後改名高雄市五塊厝「武廟」，民國68年重建完竣後，陸軍一級上將何應欽蒞臨賜予「高雄關帝廟」匾額，從此便以此為廟名，至今已有上百年歷史，最早可追溯至元朝。
主祀關聖帝君的二樓正殿供奉關聖帝君坐像高達18尺，左右陪祀的關平太子、周倉將軍立姿同高18尺，同祀文昌帝君、倉頡先師、魁斗星君。
(中時)
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