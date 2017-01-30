穆斯林禁令惹議 川普回應了

川普對7個穆斯林國家公民發出移民和簽證的暫時性禁令，儘管引發各界撻伐，川普強調這不是穆斯林禁令，也認為強硬的邊境政策是有必要的。(圖:美聯社檔案照)

川普今天連續發推文，為其政策辯護。(照片取自川普推特截圖)

面對暫停7個穆斯林國家移民與簽證的禁令引發高度爭議，美國總統川普今天發推文呼籲美國要有更強的邊境以及極端的檢查。另一方面，白宮幕僚長白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）則為其政策緩頰，明確表示綠卡持有者不受該禁令影響，可以通行無阻。

川普昨天在白宮橢圓形辦公室內談到他的行政命令，強調「這不是一個穆斯林禁令，我們已經做好準備，執行得非常順利，你看到機場以及各地的情況，都運作得很好」。川普還強調，美國要有嚴格的旅行禁令，這是早就該做的事。

今天他又連續在其個人推特上發出兩則推文，回應該禁令引起的抨擊與爭議。首先他表示：「美國需要堅強的邊境與極端的檢查。看看在歐洲各地發生的情況，真的，這個世界–恐怖的一團糟！」

接著川普又發出另外一則推文，表示中東地區有大量基督徒遭到處決，「我們不會再讓這種恐怖的事情繼續」。

川普有關穆斯林禁令引發各界撻伐，也讓多個移民社區感到擔憂與害怕。白宮幕僚長蒲博思今天在接受哥倫比亞廣播公司NBC的「面對媒體」(Meet the Press)節目訪問時表示，來自這7個穆斯林國家的所有美國綠卡持有者，包括目前被留置在機場的持綠卡旅客，都不會受到川普這道行政命令的影響，可以自由來去。

不過他又補充指出，但如果這些綠卡持有者持續頻繁的入出境，則要接受進一步的檢視。

川普上周五簽署的行政命令，禁止7個穆斯林國家的公民前往美國，為期90天。這7個國家包括伊朗、伊拉克、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門，受影響的人數超過1億3千萬人。

根據美國國土安全部的通報，來自這些國家的美國綠卡持有人入境美國時，會接受

額外的安全檢查，包括面談以及指紋檢查等，如果沒有問題，基本上都能獲准入境。國土安全部稱，行政命令實施以來，已有81名綠卡人士通關，至今無人被拒絕入境。

由於川普的行政命令要求立即實施，昨天在紐約甘迺迪機場就有旅客立即受到影響而遭到海關留置，其中包括2名與美軍有關聯的伊拉克籍人士。事件引發媒體大幅報導以及民權團體的高度關注。

位於紐約的聯邦法庭法官昨天做出一項緊急裁定，暫時阻止川普行政命令當中的部分內容，對於來自這7個穆斯林國家持有有效簽證的旅客，已經人在美國或者在旅途中即將抵達美國的，不能將之驅逐出境。國土安全部表示，會服從法庭的決定。

(中時電子報)