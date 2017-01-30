吳克群「孤獨階梯」現身信義區
吳克群新專輯《人生超幽默》，日前特別以「孤獨是會上癮的」為主題，於阪急百貨樓梯廣場貼上地畫，製作一整面壯觀的「孤獨上癮階梯」，將都市角落的風景寫實呈現。
「孤獨上癮階梯」描述依存著科技生存、在不同小格子的「科技人」，因缺乏人與人間的互動，於是封閉自己，最終取代原本的大腦，成為大家所仰賴的3C，吳克群說：「過年期間希望大家能多多跟身邊的家人、朋友互動，不要跟地畫裏的角色一樣只能依賴著3C生活，甚至忽略了身邊人的關心。」
他坦言自己也算是某種程度的「孤獨患者」，至於地畫為何選在信義區？他說：「信義區算是這個都市中最熱鬧的地方，也因為如此，才更能呈現這幅畫想傳遞給大家的孤單。」邀大家春節放假時到現場拍照、打卡。
(中時)
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