大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年，人群中1對母子開心步出車站。（王錦河攝）

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾提著禮品與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李禮盒與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）

人群中1位行動不便的男子大年初二推著家當踽踽獨行在高雄火車站連通橋上，和身後返家群眾形成強烈對比。（王錦河攝）

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李禮盒與家人一同回家團圓過好年。

女兒和丈夫初二返娘家稱「回門」，又稱「迎婿日」，初二回娘家在中國北方又稱走娘家，是東方人過農曆年的傳統習俗，每年農曆正月初二，各地出嫁的女兒要回娘家，夫婿要同行，俗稱迎婿日，也稱回門， 回娘家時要攜帶禮品稱為帶手或伴手，以表示孝敬父母之意，攜帶的禮物和禮金要雙數，另需準備一些餅乾和糖果，由母親分送鄰里鄉親。

出嫁女兒回娘家除了探望父母和家人團聚之外，也是表達女兒對雙親的思念，是東方人情意甚濃的傳統習俗。

(中時)