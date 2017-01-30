中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮

中時
點閱31
我要評比
9/10
大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮
29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年，人群中1對母子開心步出車站。（王錦河攝）
大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮
29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）
大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮
29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）
大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮
29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）
大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮
29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）
大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮
29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾提著禮品與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）
大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮
29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李禮盒與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）
大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮
29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李與家人一同回家團圓過好年。（王錦河攝）
大年初二回娘家　高雄火車站湧現人潮
人群中1位行動不便的男子大年初二推著家當踽踽獨行在高雄火車站連通橋上，和身後返家群眾形成強烈對比。（王錦河攝）

29日大年初二回娘家，高雄火車站出入許多群眾帶著行李禮盒與家人一同回家團圓過好年。

女兒和丈夫初二返娘家稱「回門」，又稱「迎婿日」，初二回娘家在中國北方又稱走娘家，是東方人過農曆年的傳統習俗，每年農曆正月初二，各地出嫁的女兒要回娘家，夫婿要同行，俗稱迎婿日，也稱回門， 回娘家時要攜帶禮品稱為帶手或伴手，以表示孝敬父母之意，攜帶的禮物和禮金要雙數，另需準備一些餅乾和糖果，由母親分送鄰里鄉親。

出嫁女兒回娘家除了探望父母和家人團聚之外，也是表達女兒對雙親的思念，是東方人情意甚濃的傳統習俗。

(中時)

關鍵字：回娘家初二女兒東方人出嫁
點閱31
我要評比
9/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。