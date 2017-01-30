川普簽證禁令 伊朗名導不出席奧斯卡獎

曾獲奧斯卡最佳外語片獎的伊朗導演阿斯哈法哈蒂今天說，他將不會出席下月舉行的奧斯卡頒獎典禮，並把美國總統川普對穆斯林7國祭出簽證禁令，與伊朗強硬派的行徑相提並論。

阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）此番因執導「新居風暴」（The Salesman）入圍第89屆奧斯卡金像獎最佳外語片。伊朗通訊社報導，阿斯哈法哈蒂發表聲明說，他原本打算出席下個月在洛杉磯舉行的頒獎典禮，但被迫改變心意。

川普（Donald Trump）27日簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家（伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門）國民入境美國。

阿斯哈法哈蒂發表聲明說：「我既無意不出席，也不想藉由抵制來展現反對立場，因為我明白，美國電影界和美國影藝學院有很多人反對當前變本加厲的狂熱和極端主義。然而，如今似乎出席的可能性伴隨如果和可是等等條件，即使破例准我成行，我也絕對無法接受。」

他說，伊朗和美國境內強硬派的心態沒有兩樣。

他又說：「多年來在海洋兩邊的強硬派，一直試圖向他們的人民提出不同國家和文化的不切實際可怖形象，目的是要讓分歧變成歧見，讓歧見變成敵意，讓敵意變成恐懼。對人民灌輸恐懼是心胸狹隘人士用來合理化其狂熱極端行徑的重要工具。」

「新居風暴」女主角塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）上週已宣布，為抗議川普的「種族主義」簽證禁令，她決定杯葛奧斯卡獎。

阿斯哈法哈蒂因執導「分居風暴」（A Separation）奪得2012年奧斯卡最佳外語片獎。1060130

(中央社)