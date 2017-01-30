初三睡到飽 告別好天氣 北部東部有雨轉冷下探14度
今天大年初三受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，天氣將有明顯變化，北部、東北部的高溫僅剩18、19度，與昨天相比，有8度左右的溫差，請民眾多留意。
降雨方面，北部、東北部及馬祖地區氣溫明顯下降並將轉為有雨的天氣，東部及東南部地區有短暫雨，中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門雲量增多。
隨著新一波冷空氣預報，大年初三北部及東半部地區除了將轉為陰有陣雨的天氣外，同時白天的高溫也從26度以上降至18度左右，低溫也會下探14度左右，溫度有明顯的降幅。
而中南部地區則是雲量增多，白天高溫略為下降，但是到了初四時，由於部分南方水氣北上，中南部平地山區也有可能轉為有雨的天氣，南來北往的民眾要多加留意天氣資訊。
至於在今天空氣品質部分，今天雲嘉南、高屏、馬祖及金門地區空氣品質指標(AQI)為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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