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歐巴現有精壯胸肌、巧克力腹肌 也曾瘦成排骨

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歐巴現有精壯胸肌、巧克力腹肌 也曾瘦成排骨
許多韓國歐巴剛出道時都相當精瘦，現則練就一身壯碩身材。（圖／取材自網路）

「穿衣顯瘦，脫衣有肉」這句話套在許多韓國歐巴身上再適合不過，雖然現不少人氣韓星都擁有精壯胸肌、巧克力腹肌，不管是在劇中或演唱會上，只要一脫總能引爆尖叫聲，讓粉絲看了心裡小鹿亂撞，但其實有些人過去都是骨瘦如柴的身材，全靠努力健身才能有現在「肌」情四射的養眼畫面。

(專題報導)

歐巴現有精壯胸肌、巧克力腹肌 也曾瘦成排骨
187公分的金宇彬剛出道當模特兒時，體重曾經最輕只有59公斤，多虧後來積極健身才從紙片人變壯男，2014年還曾登上韓國最佳「巧克力腹肌」票選男星第二名。（圖／翻攝自pantip1、《任意依戀》劇照）
歐巴現有精壯胸肌、巧克力腹肌 也曾瘦成排骨
同樣以模特兒身分出道的李鍾碩，雖曾透露不愛運動，但拍戲需要「露肉」時，還是偶爾會秀出衣服底下的驚人腹肌，可見其運動累積的結果，他也曾在2014韓國最佳「巧克力腹肌」票選排名第四。（圖／翻攝自網路、《愛在異鄉》劇照）
歐巴現有精壯胸肌、巧克力腹肌 也曾瘦成排骨
初中時期就走上伸展台的李秀赫，過去纖瘦的樣子，相信粉絲都不陌生，但近年則有超大轉變，整個人看來就像大了一號，更添MAN味。（圖／翻攝自網路、《高校處世王》劇照）
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有段時間總被拍到臉蛋水腫的李敏鎬，在《藍色海洋傳說》開拍後，隨即瘦回到雕刻美男的輪廓，讓大家相當驚艷，而其實他剛出道時，看來也是弱不禁風的樣子，經過鍛鍊才造就現在的好身材。（圖／翻攝自網路、《繼承者》劇照）
歐巴現有精壯胸肌、巧克力腹肌 也曾瘦成排骨
CNBLUE鄭容和現不時會在網上分享健身成果，但其實他以前也是瘦弱的，出道後的身材變化，還曾在節目上被用「衣架」來形容，就連公司老闆也對他的努力很是讚賞。（圖／翻攝自《原來是美男》劇照、CNBLUE臉書）
歐巴現有精壯胸肌、巧克力腹肌 也曾瘦成排骨
SUPER JUNIOR銀赫過去的小身板，總被戲稱是「鯷魚身材」，現在雖然看來還是瘦，但藏在衣服底下的腹肌、胸肌，可是一樣都沒少，完全應證「穿衣顯瘦，脫衣有肉」這話，而他在演唱會脫上衣的話，魅力也完全不輸始員喔！（圖／取材自網路、myeunhyuk）
歐巴現有精壯胸肌、巧克力腹肌 也曾瘦成排骨
SUPER JUNIOR東海自愛上健身後，就練出粗壯結實的胸肌和手臂，總被成員笑虧別再練了，因為一臉童顏的他，配上日益精壯的身材，可是讓大家越來越招架不住這反差萌，而他之前心血來潮PO出還沒一身肌肉的嫩照，反倒令粉絲直呼好懷念。（圖／取材自東海IG、CeCi雜誌）
歐巴現有精壯胸肌、巧克力腹肌 也曾瘦成排骨
SHINee當年以清秀男孩形象出道，近年每個人都漸漸轉變成熟性感男人風，除了珉豪的腹肌常被提起，鐘鉉的筋肉人身材也是出了名的，甚至還曾因為太壯，拍專輯內頁照時，肌肉還被修圖修掉不少。（圖／取材自SHINee臉書、網路）
關鍵字：巧克力腹肌金宇彬李鍾碩銀赫東海李秀赫李敏鎬鄭容和鍾炫
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