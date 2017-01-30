科技龍頭串連 反川普禁令
全美高科技龍頭開始串連，反對美國總統川普下令暫停來自7個穆斯林國家的人民入境美國。多個高科技公司龍頭相繼抨擊川普此舉只會讓美國更不安全，並促使他們加碼捐款反川普政府。
繼Google之後，蘋果公司、Netflix、臉書、EBay等高科技公司老闆與高科技投資人紛紛響應予出面公開表達對川普的移民新禁令的高度不滿。他們指出，川普的新禁令雖然意在防止極端分子入境美國進行攻擊計畫，但是，這一新禁令亦將會導致川普政府與高科技公司之間關係的更趨於緊張，尤其是高科技公司吸納的大批外籍人才，也會受到禁令的影響。
蘋果公司(Apple)執行長庫克(Tim Cook)今天亦對其員工發出備忘錄指出，「這不是我們所支持的政策。我們已經向白宮解釋它會對我們公司員工所造成的負面影響。」
究竟Apple現有多少員工，尤其是持有H-1B簽證者，將會受到川普這一新禁令的影響？庫克並未明講，但他已責成人事、法律暨安全部門研究如何對受到影響的員工給予協助。庫克強調，「如果沒有移民的話，蘋果是不會存在的，更甭提會如此的蓬勃發展與推陳出新了。」
Netflix 執行長哈斯汀斯(Reed Hastings)在其臉書上說的更露骨，「川普的行徑傷害了我們Netflix在全球的員工，而且是讓大家都為之痛苦不堪。」他認為，川普的新禁令只會讓美國更不安全。因此，他呼籲，「現在正是大家串連在一起共同維護美國價值、自由和機會的時候了。」
(中時電子報)
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