北市大同區火警 無人傷亡

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頂樓加蓋鐵皮屋冒出熊熊大火。(民眾提供)

台北市承德路三段巷內公寓發生火警。(黃世麒攝)

台北市大同區承德路三段90巷內一間4層樓公寓30日凌晨4時38分發生火警，位於頂樓的鐵皮加蓋建築冒出熊熊大火，濃煙直竄天際，一度傳出有6人尚未逃出火場。

警消到場後不敢大意，迅速撲滅火勢，並立刻搜索火場，所幸事後證實住戶並不在屋內。在警消強力灌救下，火勢未向兩旁延燒，所幸無人傷亡。至於起火原因及財物損失則仍待調查釐清。

(中時)