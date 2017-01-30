低薪、凍漲怎麼辦？他們去新加坡「南漂」

潘建智右手臂上還繡有中華民國國旗徽章，圖為他和他的新加坡夥伴贏得西班牙海鮮飯冠軍時所攝。(戴菉 攝)

潘建智(左)與他的新加坡夥伴。(戴菉 攝)

潘建智(右)與他的新加坡夥伴參加西班牙海鮮飯烹飪比賽。(戴菉 攝)

如果你30歲，已有年薪百萬的工作，你會離開舒適圈嗎?

「我不想對我的人生放棄，難道我的夢想就值一百萬？」

35歲的潘建智三年前大膽做了一個決定，辭掉做了七年，百萬年薪的穩定工作。當時他在半導體公司擔任製造部技術員，生產線單調的工作，讓他對人生失去了方向和動力，他決定追尋新的可能。

「在電子公司，好像我人生就這樣，好像什麼都沒做到，我在工廠是螺絲釘，我能做得很好，但除了這樣，還能做什麼？」

潘建智當時的夢想是出國看世界，他看到新加坡的求才廣告，透過仲介，找到了新加坡一家火鍋店的工作，因為認真俐落，他被一家西班牙餐廳老板挖角，從完全沒吃過西班牙海鮮飯，到「只要看一下就知道火量，就知道米有沒有熟」，2015年他還去澳洲參加比賽，拿到西班牙海鮮飯的烹飪冠軍，從店員做到店經理，滿滿的成就感。潘建智說「現在有種站在巨人肩膀上看世界的感覺，學習到如何從一間小店發展到企業連鎖。」

勇敢跨海求職的還有淑芳(化名)，和潘建智不同的是，淑芳是因為無法忍受台灣的低薪，逼得她為自己找出路。政大畢業的她，在台北的傳播公司工作了十年，薪水才三萬多。2011年她到新加坡的電視台工作，薪水漲三倍，讓她有能力在新加坡市中心，以1600萬台幣，買了一間帶有游泳池的私人公寓。「來新加坡6年，發現當初做的決定是對的！」以她在台北的薪水，恐怕買不起台北的房子。

台灣年輕人的幹勁和中文優勢，在新加坡就業市場相當受歡迎，28歲的饒家瑜五年前大學一畢業就到新加坡工作，在一家新加坡貿易公司負責東南亞和大陸地區的採購，憑藉她的中文優勢，不定期出差去大陸採購產品，銷售到東南亞各國。這份工作的月薪大約55000台幣，她大學畢業第一個月的薪水，就足夠她買一支iPhone犒賞自己，工作四年後，饒家瑜找到另一份醫院行政管理工作，免去出差的辛勞，而且薪資再升級。

台灣年輕人為了追夢，對抗低薪，勇敢離開舒適圈去異國打拚，薪資提升，眼界也更開闊。在銀行任職的朱先生，被公司派往新加坡，36歲的他說，「台灣打的是亞洲盃，出來才發現大家在打世界盃」，他現在的業務擴及整個東協。他們在新加坡的辦公室人員近年擴增了四倍。

一般來說，新加坡白領的薪資約為台灣上班族的三倍，一項由新加坡三所大學在去年做的調查顯示，2015年新加坡大學畢業生的薪資為3300星幣，約相當於八萬台幣。而且年輕人在新加坡購房不像台灣遙不可及，如果夫妻倆取得新加坡永久居民(PR身份)，兩人自備兩百多萬台幣就可以購買政府組屋，若取得新加坡公民，自備款更低，因此不少人赴星工作穩定之後，通常就會申請永久居民。近年赴星工作的台灣年輕人，行業遍及工程師，中文幼教老師，航空地勤，金融業和餐飲零售業等，粗略估計，目前在新加坡的台灣人約有三到四萬人。

不過，新加坡生活費也相對較高，其中尤以房屋租金為最大開銷，約為台北的三倍，如果不是公司派駐，附帶住房補貼，則需忍耐多人分租的不便，以降低租金支出。潘建智最初為了省租金，曾經花250星幣(約六千台幣)分租，住進14人一戶的公寓，所有人共用一間衛浴，苦不堪言，後來工作穩定後陸續搬了五次家，大費周折，才找到滿意的租房。

另外，文化衝擊和思鄉情緒，也需克服。

從土木工程研究所一畢業就進入中鼎公司工作的Wille，幸運派赴新加坡參與地鐵工程的興建，他在台灣的薪資超過35k，派駐新加坡，薪水漲近三倍，來星一年，他說「很新鮮，很好，乾淨，好玩，但很想念台灣的早餐。」他每個月定期參加台灣年輕人在新加坡的聚會，聊慰思鄉之情。

台灣停滯的低薪和薪水凍漲，讓愈來愈多年輕人將目光投向海外，中英文都能通的新加坡，是西進大陸之外的另一選項，加上政府大力推動新南向政策，再使新加坡成為關注焦點。

(中時電子報)