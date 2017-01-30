花園小屋開派對 德6青少年離奇死亡
德國警方今天表示，6名青少年昨天晚上在一間花園小屋開派對後，今天早上被發現全都死亡。警方暗示，有可能是一氧化碳中毒。
花園小屋主人發現5男1女青少年的屍體，其中包括他的兒子和女兒。
下法蘭克尼亞行政區（Unterfranken）警方發表聲明說，自己小孩參加昨晚派對後未返家，讓父親起疑，他今天早上前往花園小屋查看後發現這起悲劇。
事故發生地點在德國南部巴伐利亞邦（Bavaria）阿爾恩斯泰因鎮（Arnstein），死者全都是18或19歲。
警方說，「仍不清楚導致6人死亡的原因，但警方認為，並無任何暴力犯罪跡象」。
由於花園小屋內有燒木材的暖爐，6人可能因一氧化碳中毒喪命是警方調查的線索之一。1060130
(中央社)
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