法左派總統參選人確定 凝聚選票成難題
法國中間偏左派今天完成總統初選投票，確定由前教育部長阿蒙競選總統。他目前的挑戰，除了凝聚黨內團結外，還須與其他勢力結盟，才有可能在選戰中占有一席之地。
經過一整天的第2輪投票，統計到晚間11時為止，社會黨（PS）籍的阿蒙（Benoit Hamon）取得58.88%票數，大幅超過同黨前總理瓦爾斯（Manuel Valls）的41.12%，因此確定由阿蒙代表中間偏左派參加4、5月的總統大選。
不過，各項媒體民調顯示，選民對左派感到厭煩，阿蒙很可能於大選第一輪投票就出局。
費加洛報（Le Figaro）報導，阿蒙可能會試圖與生態綠黨（EELV）的歐洲議員賈多（Yannick Jadot）和極左傾向的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）結盟，避免選票分散。
此外，阿蒙和瓦爾斯的政見理念多有分歧，也各有支持者，社會黨能否團結力量、阻止部分左派選民的票流向號稱中間路線的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron），也是一項挑戰。
根據費加洛報晚間公布的民調，極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）可能於大選第一輪投票中以25%票數領先，其次為右派參選人費雍（Francois Fillon）的22%和馬克宏的21%，阿蒙只獲得15%。
至於社會黨籍的現任總統歐蘭德（Francois Hollande），他自宣布放棄競選連任後，就對初選未置一詞，也未明確表達自己支持的人選，當票數統計顯示阿蒙勝出後，歐蘭德仍無評論，僅在推特（Twitter）恭賀法國手球隊今晚奪得世界盃冠軍。1060130
(中央社)
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