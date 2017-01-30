禁7國公民入境 川普堅稱非穆斯林禁令

美國總統川普27日簽署行政命令，暫時禁止來自7個穆斯林國家的公民入境，此舉引發全球憤慨和全美各地大規模示威抗議，川普今天堅稱，此命令「並非穆斯林禁令」。

川普（Donald Trump）發表不尋常官方書面聲明說，「美國是一個自豪的移民國家，我們將會持續對逃離壓迫者展現憐憫，但同時我們也會保護我們本身的公民和邊界。美國一直都是自由的土地和勇者的家園。」

聲明指出，「必須澄清，這不是穆斯林禁令，媒體錯誤報導，這無關宗教，而是攸關恐怖主義和維護我國安全」，聲明又說，超過40個穆斯林國家不受此命令影響。1060130

(中央社)