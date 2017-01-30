2016最吸金夫妻 他們合體海撈4.6億

張智霖和袁詠儀去年工作滿檔。(圖／翻攝自張智霖微博)

港星張智霖近年工作滿檔，荷包也跟著滿滿，去年頻和老婆袁詠儀合體上節目吸金，年收入超過4億6千萬台幣，堪稱華人界最會撈錢夫妻檔。

據港媒報導，張智霖和袁詠儀頻亮相大陸各大節目，加上主持、拍戲、演唱會及廣告代言等，海撈超過4億6千萬元新台幣，其中節目《一路上有你》、《一年級畢業季》就各進帳1億3千8百萬台幣，廣告也有超過1億6千萬台幣收入，吸金力羨煞不少人。

被問到收入破億，張智霖笑說：「實際（收入）就不好講了，但我相信『天道酬勤』這句話，總之機會是留留給有準備的人，多一分耕耘自然多一分收穫」，他也預告雞年已接拍3、4部電影，但如果真做人成功，會停工休息一年。

(中時電子報)