花園小屋開派對 德6青少年集體死亡
德國南部小鎮發生離奇青少年集體死亡案件，6名18到19歲的青少年在花園小屋開週末派對，隔天卻被發現集體死亡，德國警方目前正在調查6人死因，一氧化碳中毒是可能的方向之一。
這起不幸案件發生在德國巴伐利亞邦（Bavaria）阿爾恩斯泰因鎮（Arnstein）。據外媒報導，花園小屋主人在週日上午11時發現5男1女青少年的屍體，其中包括他的兒子和女兒。
德國警方表示，據了解6名青少年週六晚上舉行派對，而花園小屋主人週日整個上午沒見到自己小孩，前往察看見到了可怕的景象。
警方表示，驗屍結果可以說明死亡原因，但結果出爐仍需要幾天時間。由於現場並無任何暴力犯罪跡象，且花園小屋內有燒柴火的暖爐，一氧化碳中毒是警方調查方向之一。
(中時電子報)
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