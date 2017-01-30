華府新春遊行 高碩泰：美台是當然盟友
美國首都華盛頓今天依照傳統舉行2017年農曆新春遊行，吸引大批民眾與觀光客圍觀。駐美代表高碩泰指出，美國和台灣是當然的夥伴和盟友，雙方合作將使長期關係更活躍興盛。
華盛頓美京中華會館依照傳統，在華府市中心中國城舉行雞年農曆春節遊行，高碩泰與代表處官員、中華會館主席李燦民及華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser）等政要與社區領袖加入遊行，吸引大批華府市民與遊客圍觀。
高碩泰致詞表示，美國與台灣擁有長期關係與友誼，這是基於許多共有價值，包括人權、民主、新聞自由、宗教自由和示威遊行自由等。雙方在商務、貿易、文化、教育、觀光、運動和科技等各方面也有許多共同利益。
他說，台灣相信任何有尊嚴的國家，包括美國和台灣，就像有自尊的個人一樣，如果不能有所堅持，就不會有收穫。台灣雖是小國，但重要到不容被忽略。美國和台灣是當然的夥伴和盟友，雙方合作將會使長期關係更活躍興盛。
遊行在警車開道下，場面壯觀。舞龍舞獅，鑼鼓喧天，讓華府市區充滿年節熱鬧氣氛。
華府中國城農曆新年遊行已有40年傳統，除了凝聚華裔社群，傳承中華文化習俗外，每年都吸引大批遊客參與，已成當地年度重要活動。1060130
(中央社)
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