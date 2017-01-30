身體出狀況 大谷翔平移地訓首日缺席

大谷翔平傳大腿緊繃，教練團可能為此另擬訓練菜單。(美聯社資料照)

一路跟火腿拚進日本一、接著投入日本隊，即使強如大谷翔平，不免累積不少疲勞，日媒報導，現跟著日本火腿飛往美國春訓的他，第一天就缺席了練球，據傳是因為練球前一天，發燒燒到38.5度。

火腿前天抵達美國亞利桑納展開春訓，自主訓練的第一天，大谷因前一天發燒，並未出現在球場，《日刊體育》報導，他雖然已降到37.2度，總教練栗山英樹仍決定讓他休息，並表示問題不大，明天應就能回歸訓練；但另個備受關注的，是栗山要求大谷放慢調整步調。

去年征戰一整季、11月起又參與日本隊練習，累積疲勞未獲喘息，傳大谷移地訓練前，就出現大腿緊繃，教練團不敢大意，因而要他節奏放慢；報導指出，他20日開始牛棚練投，是2013年新人年以來最晚的一次，火腿投教吉井理人說，大谷現還沒正式練投，原訂兩場練習賽登板，可能取消。

將出戰經典賽(WBC)的大谷，預定於3月7日主投日本隊的開幕戰，為了避免他因狀況不佳，硬練而增加受傷的風險，教練團現考慮要視他的狀況，規劃另一套訓練菜單，火腿的首席教練福島芳宏表示，「忙碌跟疲勞，不可能不考慮進去。」菜單還未曝光，可能是一對一的「大谷限定」菜單。

(中時電子報)