前教育部長擊敗前總理 將參加法國總統大選
法國總統大選將在4月登場，中間偏左派候選人出爐，前教育部長阿蒙擊敗前總理瓦爾斯，獲得角逐總統大位的資格。
2017年法國總統選舉將於2017年4月23日進行第一輪選舉的投票，如果沒有候選人贏得過半絕對多數，第二輪選舉訂於於5月7日投票，從第一輪前兩名候選人之中選出法國總統。
經過一整天的第2輪投票，統計到晚間11時為止，社會黨（Parti socialiste ，PS）的阿蒙（Benoit Hamon）取得58.88%票數，大幅超過同黨前總理瓦爾斯（Manuel Valls）的41.12%，因此確定由阿蒙代表中間偏左派參加4、5月的總統大選。
不過左派在這次法國總統大選中選情落後，目前民調領先的，都是右翼人士。費加洛報（Le Figaro）最新民調顯示，極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）可能於大選第一輪投票中以25%票數領先，其次為右派參選人費雍（Francois Fillon）的22%和馬克宏的21%，阿蒙只獲得15%。
(中時電子報)
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