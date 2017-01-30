CNN推薦！新春來「猴硐貓村」慵懶度日
新春小旅行，計畫好如何度過嗎？搭火車看山嵐美景、來猴硐看超萌貓咪，擔任喵星人飼主，別忘了品嚐美味小吃，用美好的旅遊為自己迎向嶄新的一年！
曾在2013年11月與日本兩大貓島、美國、義大利、土耳其等景點並列，CNN評選為「世界六大賞貓景點」的猴硐貓村，春節依舊開放不打烊，貓咪們仍然守護著貓村，陪伴大家過年。
在都市水泥叢林中，民眾就算看到貓咪，也多半只能遠觀，哪比得上在猴硐這裡可以近距離親近生命，感受貓咪自處遊走、睡覺和伸懶腰的百般魅力！
歡迎大朋友小朋友們一同來到猴硐貓村，與貓咪一同慵懶度日！喜歡小吃的朋友也能在這品嚐古早味麵、或到貓咪特色咖啡廳喝下午茶、甜點，一邊嘗美味邊看「喵星人」，用萌元素釋放壓力！
值得一提的是，喜歡狗的朋友們年後還可以到「五股動物之家（過年期間不開放）」擔任一日飼主，陪伴我們的毛寶貝，給牠們愛與關懷！現在就趕快相揪好友來趟「貓村」之旅吧！
(中時電子報)
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