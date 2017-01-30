川普移民禁令 美16州檢察長譴責違憲

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包括加州和紐約州在內的民主黨執政美國16個州的檢察長今天發表聯合聲明，譴責總統川普簽署的移民禁令違憲，並誓言對抗。

共和黨籍總統川普（Donald Trump）27日簽署行政命令，暫停讓難民以及來自7個穆斯林國家的公民入境。民主黨執政的16個州發表聯合聲明，表達反對立場。此16州境內居民占美國總人口將近1/3。

聲明說：「身為我們各州逾1億3000萬美國人以及外籍居民的首席司法官員，我們譴責總統川普的違憲、不符美國且違法的行政命令。」

16州檢察長誓言「攜手合作確保聯邦政府遵循憲法、尊重身為移民國家的美國歷史，不會因為出生地或信仰而非法對付任何人。」

16州檢察長特別指出，多個聯邦法院已封殺川普的部分命令，並稱他們將會「動用一切職務上手段對抗此違憲命令，維護美國的國家安全以及核心價值。」

他們也預測指出，法院最終必會推翻川普此命令。

伊利諾州檢察長麥迪甘（Lisa Madigan）發起此聲明，響應加入的其他各州包括加州、康乃狄克、首都華盛頓、夏威夷、愛阿華、緬因、馬里蘭、麻薩諸塞、新墨西哥、紐約、俄勒岡、賓夕法尼亞、佛蒙特、維吉尼亞以及華盛頓州。1060130

(中央社)