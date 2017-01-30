台灣國際蘭展推預售票 免排隊享折扣

2017台灣國際蘭展將於3月在台南登場，今年主辦單位特別推出預購式的套票及團體票，盼減少現場人潮較多時，排隊人擠人的困擾。

主辦單位指出，今年的台灣國際蘭展將有來自世界各地、各式各樣的蘭花相互競艷，並引進時下最流行的虛擬實境技術，將會成為春節過後的一個火熱景點。

主辦單位指出，現在到便利商店購買預售票可享8折優惠；2月10日起也可在超商購買高鐵套票，享高鐵標準車廂對號座來回約8折優惠，還有蘭展門票1張、1份蘭花香氛燭臺。

主辦單位指出，團體優待票包含企業團體與旅遊團體優惠。企業一次認購100張，享有平日票價4折優惠、假日票價6折優惠，並節省到現場排隊購票的時間。1060130

(中央社)