美國動漫教父艾斯納百年誕辰 安古蘭漫畫節展《閃靈俠》手稿

每年的法國安古蘭漫畫節吸引眾多歐洲漫畫迷朝聖。（許文貞攝影）

以《閃靈俠》為主題，艾斯納展特別佈置得有如偵探查案現場。（許文貞攝影）

倒楣的史諾柏，童年時發現自己竟然會飛，卻被父母責罵，再也沒飛行過。直到長大後某天被公司無端開除，史諾柏憤而決定從高樓頂一躍而下，向世人展示他的飛行能力，卻正好被附近正在對閃靈俠開槍的壞人打到。艾斯納最後寫道：「失去生命的史諾柏從高樓墜落地面。但我們不需要為他難過，因為真正可憐的是所有的人們。當時在現場觀望的群眾之中，沒有一個人知道史諾柏那天真的飛了起來。」（許文貞攝影）

艾斯納的圖像小說《夢想家》（The Dreamers）以他早年剛進入漫畫產業時的經驗為藍本，描述當年這群即使賺不了錢也熱愛創作漫畫的漫畫家的故事。（許文貞攝影）

每年法國安古蘭漫畫節時，不只世界各地的漫畫經典的精華都會在此集結，也會有各種不同於大眾想像的另類漫畫創作，在安古蘭舉辦各種大大小小的漫畫展。而其中在今年第44屆安古蘭漫畫節最受矚目的，是安古蘭漫畫博物館中展出的「美國動漫教父」威爾·艾斯納（Will Eisner）誕辰百年大展。

威爾·艾斯納是最早一批塑造美國漫畫產業的漫畫家之一，最知名的作品是他在1940年創造的《閃靈俠》（The Spirit）。美國漫畫界大獎「艾斯納獎」（Eisner Award）即是以他命名。這次在安古蘭展出大量艾斯納當年創作的原稿，其中也包含艾斯納在《閃靈俠》中最喜歡的故事〈葛哈德·史諾柏〉。

艾斯納生於西元1917年，1936年起就開始在漫畫雜誌上發表作品。他最為人津津樂道的《閃靈俠》，則是1940年在以紐約為藍本創造出來的架空世界「中央城市」裡冒險故事。主角丹尼·柯特（Denny Colt）是偵探，和跟班艾伯尼·懷特（Ebony White）一起打擊犯罪。在刊登漫畫的報紙編輯的建議下，艾斯納讓主角戴上多米諾眼罩，打造出了「閃靈俠」的身份。

有趣的是，《閃靈俠》不只講偵探故事，還會畫下許多圍繞在主要角色周圍的支線。例如艾斯納最喜歡的故事〈葛哈德·史諾柏〉，就是描述一名在閃靈俠跟壞人搏鬥時不小心被牽連的倒楣人。《閃靈俠》雖然只連載到1952年，但一直十分受歡迎，長銷不墜，2007年美國DC漫畫還將《閃靈俠》納入蝙蝠俠的故事，成為「DC宇宙」世界中的一個角色；2008年時也曾改編成同名電影上映。

除了早期的連環漫畫，艾斯納也透過創作，將「圖像小說」（Graphic Novel）這種形式的漫畫在美國發揚光大。1978年起，艾斯納想實驗不同的創作方式，創作出描述底層猶太人故事的《與神的契約》（A Contract with God），和以自己當年初入的經驗為藍本的《夢想家》（The Dreamers），也為狄更斯名著《孤雛淚》中的扒手費金（Fagin）平反，創作《猶太人費金》（Fagin the Jew）。

AR擴增實境效果今年也出現在安古蘭漫畫節的展覽中。漫畫編劇方陸惠（Loo Hui Phang）的個展，展出她與法國漫畫家共同創作的作品。「我的作品中有很多『鬼』，透過AR，讓人們也能在展覽中看到這些鬼出沒。」展覽中，方陸惠將手機App對準標記處，手機螢幕上就出現一個頭上長著鹿角的人。「這是安古蘭藝術學院的學生建議的，我覺得很有趣。」

方陸惠在1974年生於寮國，在法國諾曼第長大。1999年起和法國漫畫家合作，擔任圖像小說的編劇，也擔任導演和舞台劇編劇。展覽中也播放著方陸惠與蔡明亮合作拍攝的短片。

方陸惠表示，她的作品中會討論慾望、夢想、疆界、放逐、性歧異等主題。「在正式合作前我一定會好好認識共同創作的漫畫家，確定彼此的想法，因為我創作的故事很私人，我無法把它交給不信任的人。」

方陸惠也在28日來到安古蘭台灣館，與台灣漫畫家分享創作的心得。「漫畫劇本和電影不同。電影決定了觀眾觀看的節奏，但閱讀漫畫的節奏卻是讀者自己決定的。」方陸惠將於今年七月到九月來到台灣參與台北藝術節，並在寶藏巖駐村，跨國創作新的舞台劇。

2016年是以畫「昭和時期女性」聞名的日本漫畫家上村一夫逝世30週年，今年在安古蘭博物館展出了上村一夫的手稿。上村一夫在1967年開始創作漫畫，是日本「劇畫」寫實漫畫派的漫畫家之一，代表作有《同棲時代》、《修羅雪姬》等，卻在46歲時因癌症過世。上村一夫擅長描繪女性，在作品中毫不掩飾的畫出女性的愛慾與憎恨，並善用花、蛇、蟲象徵女性心理。

「Knock Outsider」漫畫展則展出比利時藝術實驗團隊「S」的作品。「S」實驗團隊與精神疾病患者合作，在專業人員協助下，提供創作工具，讓患者盡情創作，或和其他藝術家共同創作，除了畫漫畫，也創作動畫、音樂等任何形式的藝術，現場展出由精神疾病患者重現《原子小金剛》、《丁丁歷險記》等漫畫封面或名場面的作品。

安古蘭的紙博物館則正在展出克羅埃西亞畫家米洛斯拉夫（Miroslav Sekulic Struja）的漫畫《煙中的佩洛特》（Pelote dans la Fumée）原稿。《煙中的佩洛特》源自於米洛斯拉夫在2010年得到安古蘭新秀獎三獎的作品，一共兩集，以四季區分章節。米洛斯拉夫以孤兒佩洛特和他身邊其他孤兒們的視角，描述克羅埃西亞在戰爭時期的底層人們的故事。顏色陰鬱濃重，每一個畫面常含有大量的人物和細節。米洛斯拉夫也在安古蘭漫畫節展覽現場現身，在牆上作畫。

(中時)