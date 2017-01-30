梅花帶頭開 梅嶺花期遊客多

位於台南市楠西區的梅嶺風景區，梅花從去年12月底陸續綻放，在年節假期間仍有梅花可賞。（台南市觀光旅遊局提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月30日

位於台南市楠西區的梅嶺風景區，梅花從去年12月底陸續綻放；在梅花花期接近尾聲時，又有杜鵑、紫牡丹、山茶花等花朵接著開花，在年節假期吸引大批遊客上山一遊。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處指出，因為適逢暖冬氣候，今年梅嶺的梅樹開花時序往後延了一些；在近日的年節假期間，仍然有梅花可賞。遊客上山不只可賞花，還能品嚐在地的梅子創意料理。

西拉雅管理處指出，建議遊客可沿著伍龍步道，進入梅嶺最大的梅區，用眼、用心去體會滿園如雪的白色花海。如果體力好的遊客，可順著步道一直走，前往花況極佳的私房景點「出水尾」。

台南市政府觀光旅遊局指出，在梅峰古道及鄰近的伍龍步道沿途綻放的杜鵑與紫牡丹有成千上萬株，還有台灣山櫻約600棵、山茶花也有200多棵，民眾可趁著年節假期安排一趟梅嶺輕旅遊，親身感受大自然的朝氣。1060130

(中央社)