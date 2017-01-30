梅花帶頭開 梅嶺花期遊客多
位於台南市楠西區的梅嶺風景區，梅花從去年12月底陸續綻放；在梅花花期接近尾聲時，又有杜鵑、紫牡丹、山茶花等花朵接著開花，在年節假期吸引大批遊客上山一遊。
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處指出，因為適逢暖冬氣候，今年梅嶺的梅樹開花時序往後延了一些；在近日的年節假期間，仍然有梅花可賞。遊客上山不只可賞花，還能品嚐在地的梅子創意料理。
西拉雅管理處指出，建議遊客可沿著伍龍步道，進入梅嶺最大的梅區，用眼、用心去體會滿園如雪的白色花海。如果體力好的遊客，可順著步道一直走，前往花況極佳的私房景點「出水尾」。
台南市政府觀光旅遊局指出，在梅峰古道及鄰近的伍龍步道沿途綻放的杜鵑與紫牡丹有成千上萬株，還有台灣山櫻約600棵、山茶花也有200多棵，民眾可趁著年節假期安排一趟梅嶺輕旅遊，親身感受大自然的朝氣。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。