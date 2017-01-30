美學者：川普台海策略應重結果而非過程
華府智庫學者蕭良其與安大維指出，過去美國政策制定者認為美國利益在於兩岸互動的「過程」，而非「結果」，但現在是將焦點集中在美國想要的台海「結果」上。
華府智庫全球台灣研究中心（GTI）執行長蕭良其與GTI資深研究員暨前國務院幕僚安大維，在國家利益（National Interest）雜誌網站發表「美國優先對一個中國」專文，提出上述說法。
文章指出，美國總統川普（Donald Trump）候任期間接聽台灣民選總統蔡英文的道賀電話，並質疑前政府的中國政策，引起輿論抨擊。但川普的談話與做法並未改變美國政策和法律，也在合法權限範圍內，即便川普真要改變政策，也沒有法律可以擋得住。
蕭良其與安大維認為，美國過去45年的對台政策認為，美國的主要利益在於，兩岸在互動「過程」解決分歧。華府當時刻意擬定較被動的政策，但強調反對有「結果」。當時的政策制定者希望塑造「既成事實」，維繫台海穩定之際，也能保有地緣政治的彈性空間。
期間台灣由一黨獨大發展為民主國家，美國內部支持民主台灣的聲浪也提高，但兩岸均勢差距擴大。
兩位學者指出，強調「過程」的美國的台海兩岸政策如今造成台灣的抗壓性降低，也讓中國更敢於動武。中方持續對台施壓，美國的政策反而犧牲了價值與策略利益，走向中方想要的結果。
蕭良其與安大維建議，台灣關係法中除了台灣的未來必須以和平手段來決定外，也應加入，當中方威脅到西太平洋地區的和平安全時，美方除高度關切，也應考量聯合抵制與禁運等方式。
此外，美國應提供台灣真正具有防禦性能的武器，也應保有對抗中方脅迫台灣的能力外，並將提升台灣民眾的人權標準當作美國的目標。
文章還指出，美國早前模糊的策略已不再有效果，北京因此更膽大妄為，台灣更被逼進牆角。
文章最後寫到，美國如果畏懼改變，將陷入癱瘓狀態，這等同於台海局勢動盪的影響。過去美國政策制定者認為美國的利益在於兩岸互動的「過程」，反對有「結果」，但現在是將焦點集中在美國想要的台海「結果」上面。1060130
(中央社)
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