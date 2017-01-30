參議員馬侃：移民限制可能使美更不安全
美國共和黨參議員馬侃、葛蘭姆今天指出，總統川普下令暫時停止難民和其他7個人口大多數是穆斯林國家居民入境，與其說此舉提升美國安全，不如說它可能有助恐怖分子的招募。
路透社報導，馬侃（John McCain）、葛蘭姆（Lindsey Graham）聲明：「歸根結柢，我們擔心打擊恐怖主義的戰鬥將因這項行政命令而自傷。」他們認為，美國不該禁止綠卡持有者「回到他們稱為家的國家」。
亞利桑那州聯邦參議員馬侃、南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆指出：「這項行政命令有意或無意地傳達出美國不希望穆斯林入境的信號，就是這樣我們才擔心，與其說這項行政命令改善我們的安全，還不如說它有助於恐怖分子的招募新人。」
馬侃同時表示，這項行政命令「令人困惑」，引發諸多質疑。
國會參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）主席馬侃告訴「哥倫比亞廣播公司」（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）說：「此舉是一個非常令人困惑的作法。」他並說，其影響是「在某些地區可能給黎凡特伊斯蘭國（ISIS）多些宣傳的材料」。
馬侃並且質疑，為何這項命令也將伊拉克包括在內，因為伊拉克部隊正與美軍並肩作戰，對抗伊斯蘭國（IS）。
馬侃說，川普（Donald Trump）前競選總幹事兼首席策士巴農（Stephen Bannon）加入白宮國家安全會議（National Security Council）令他「擔心」，他說此舉徹底背離歷史上任何政府的國家安全會議的原則。（譯者：中央社何宏儒）1060130
(中央社)
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