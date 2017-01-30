黃曉明結婚又生子 最難忘的女人卻是「她」
黃曉明和Angelababy結婚1年多，日前喜迎兒子「小海棉」誕生，首次當爸的他難掩喜悅，並無微不至照料妻子，但近日他在節目中，被問到「最念念不忘的異性」，他竟鬆口說出另一個女性的名字。
在《我們的挑戰》中，黃曉明和其他嘉賓玩起「真心話」遊戲，被問到最難忘的異性，他一臉緊張到手都不知怎麼放，而後才緩緩道出是大學同窗趙薇，因為「初戀總是最難忘的」，他坦言：「一直到現在看到小趙，我還是會不由自主緊張起來。」
黃曉明和趙薇是北京電影學院的同學，他曾公開表示女方是他的初戀女神，不過兩人相識20年，始終沒有更進一步發展，不過他們之間的深厚情誼卻沒變過，黃曉明多年來依然是趙薇最忠實的守護者，因此微博都流傳「有一種友情，叫做趙薇黃曉明」這句話。
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、趙薇、angelababy
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