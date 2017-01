愛吃青椒不挑食！金剛猩猩「迪亞哥」首次過農曆新年

金剛猩猩「迪亞哥」頭一回過農曆新年。(台北市立動物園提供)

「I have a green peppe(青椒)、I have an apple(蘋果)!」台灣農產品多美味!來自波蘭的金剛猩猩猩「迪亞哥」都知道!話說今年農曆春節,可是「迪亞哥」來台首次的農曆新年,動物園依舊備好美味營養大餐,來歡迎這位「入境隨俗」又不挑食的乖寶寶!

即使是過年期間,保育員依然堅守崗位,為動物們張羅飲食。(台北市立動物園提供)

去年耶誕結實,來自蘭波歐普勒動物園金剛猩猩「迪亞哥」抵達台北市立動物園,目前狀態相當良好。話說「迪亞哥」原先在波蘭最愛吃的使是青花椰菜,然到了台灣牠也「入境隨俗」嘗試台灣動物園提供的青椒、蘋果等,懂得美味的牠都會乾脆地大口大口吃下肚!

金剛猩猩「寶寶」提醒大家春節期間飲食要控制唷。(台北市立動物園提供)

「迪亞哥」的面子也很大,今年1月7日時,台北市長柯文哲和多位貴賓也前來為「迪亞哥」加油打氣!話說迪亞哥可是愛吃台灣蔬果的好榜樣,還在大家面前大啖台灣柳丁、青椒,展現牠「入境隨俗」的親和一面。

金剛猩猩每日的食材種類眾多,營養均衡。(台北市立動物園提供)

和柯P會面後,緊接著又是農曆新年了,動物園也為「迪亞哥」準備好「雞年大餐」。雖然種類眾多,但保育員仍有兼顧營養均衡。歡迎大小朋有新春來動物園,看看可愛的動物,長知識增樂趣!

(中時電子報)