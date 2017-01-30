愛吃青椒不挑食！金剛猩猩「迪亞哥」首次過農曆新年
「I have a green peppe（青椒）、I have an apple（蘋果）！」台灣農產品多美味！來自波蘭的金剛猩猩猩「迪亞哥」都知道！話說今年農曆春節，可是「迪亞哥」來台首次的農曆新年，動物園依舊備好美味營養大餐，來歡迎這位「入境隨俗」又不挑食的乖寶寶！
去年耶誕結實，來自蘭波歐普勒動物園金剛猩猩「迪亞哥」抵達台北市立動物園，目前狀態相當良好。話說「迪亞哥」原先在波蘭最愛吃的使是青花椰菜，然到了台灣牠也「入境隨俗」嘗試台灣動物園提供的青椒、蘋果等，懂得美味的牠都會乾脆地大口大口吃下肚！
「迪亞哥」的面子也很大，今年1月7日時，台北市長柯文哲和多位貴賓也前來為「迪亞哥」加油打氣！話說迪亞哥可是愛吃台灣蔬果的好榜樣，還在大家面前大啖台灣柳丁、青椒，展現牠「入境隨俗」的親和一面。
和柯P會面後，緊接著又是農曆新年了，動物園也為「迪亞哥」準備好「雞年大餐」。雖然種類眾多，但保育員仍有兼顧營養均衡。歡迎大小朋有新春來動物園，看看可愛的動物，長知識增樂趣！
(中時電子報)
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