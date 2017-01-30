台中高美溼地梧棲漁港 春節不打烊

我要評比

春節連假，台中高美溼地及梧棲漁港過年期間仍開放民眾進入。台中市農業局提醒，民眾造訪高美濕地時應遵守保護區規定，以維護自身安全。

農業局表示，高美溼地設有長691公尺的木棧道供民眾欣賞美景，並可近距離觀察豐富的保護區生態，雖然民眾能行走至棧道末端進入永續利用區進行生態體驗，但巡守員仍會視每日漲潮情形關閉、清空保護區。

農業局也提醒民眾，造訪高美濕地前應詳讀公告管制事項並遵守保護區規定，如漲潮海流流向岸邊，需遵從巡守員指示離開，避免發生事故。

此外，體驗完高美溼地後，也可順道逛逛梧棲漁港選購新鮮魚貨，而魚貨直銷中心每個出口皆設有公秤，民眾可多加利用。1060130

(中央社)