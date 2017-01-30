我要評比

春遊豐山系列之1「一二三到台灣，台灣有個阿里山！」許多都知道阿里山，但不一定曉得阿里山下的豐山；當地以巨石、瀑布、吊橋等「三多」聞名，是春遊好去處。

位於阿里山西北山麓的豐山，是雲林、嘉義、南投3縣交界處附近的一個山中盆地，海拔高約850公尺，但四周盡是2000公尺以上高山，因此形成冬暖夏涼的氣候。

豐山溪流、瀑布、怪石林立，整個風景區四處可見巨大的山石；從高山俯瞰盆地，只見巨石星羅棋布，有如棋盤，當地居民稱這些巨石為「石鼓」，因此豐山舊稱「石鼓盤」。

石鼓盤的居民，大多是日據時代「腦丁」的後裔。因為豐山過去盛產樟樹，所提煉的樟腦油是重要戰略物資，因此日人便征召台灣百姓入山墾植，稱為「腦丁」，給予較優渥待遇。

由於豐山的地理環境自成一格，加上早年交通不便，將現代文明的污染阻絕在外，因此至今仍能延續台灣早年農村的純樸風貌，猶如一座遺世獨立的世外桃源。

豐山因瀑布、溪流阻斷交通，因此吊橋特別多，轄內吊橋、瀑布、巨石林立，形成豐山的「三多」；過去並以「豐山十景」聞名，如今因公路的開通，新增「天雲谷」等景點。

傳統的「豐山十景」分別為：石盤谷瀑布群、蛟龍大瀑布、花崗水上青、梅花嶺、蛇樹下蛋、仙樹抱石、大點雨瀑布、千人洞、仙夢園、石夢谷。遊客可依體能、景點遠近選擇適合自己的走訪路線。

其中，「蛟龍大瀑布」是全台落差最大的瀑布，從塔山頂直瀉而下，落差達800餘公尺；雨季時，遠在數公里外即清晰可見。可惜春節前後是枯水期，瀑布已成涓涓細流，遊客無緣一睹壯觀景象。1060130

(中央社)