3桿之差 潘政琮無緣PGA冠軍杯

美國PGA農保公開賽（Farmer Insurance Open）最終回合，台灣小將潘政琮以3桿之差，無緣冠軍獎杯。

潘政琮打完前3回合，以低於標準桿8桿的208桿，與美國選手弗諾（Tony Finau）並列第3，而台灣男子高爾夫球選手，上回在美國PGA奪冠是在1987年，陳志忠於洛杉磯公開賽封王，因此潘政琮有機會再創新猷。

而今天最終的第4回合，潘政琮關鍵第7洞吞了柏忌，還好第8至第10洞連3個博蒂，急起直追打完14洞以低於標準桿10桿暫居第2。

可惜他後繼乏力，之後至18洞打完都是平標準桿，最後以低於標準桿10桿的278桿，與美國選手、也是美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）的好友郝爾三世（C. Howell III）並列第2。

尋求復出的老虎伍茲，因打完2個回合以總桿數148桿被淘汰。

郝爾三世與潘政琮都分別獲得58萬9600美元的獎金，以低於標準桿13桿的275桿奪冠的西班牙選手拉姆（Jon Rahm），獨得120萬6000美元的冠軍獎金。1060130

(中央社)