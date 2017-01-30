春遊豐山系列之2「好漂亮哦！」豐山風景區有項特色藝品，以陶瓷、天然螺貝、石頭等器物放在泉水下沖滴，時間一久，表面就滴出美麗結晶，被稱為「滴水成金」。

位於嘉義縣阿里山鄉東北隅的豐山風景區，有石鼓盤溪、蛟龍溪、乾坑溪等3條溪流匯集，3溪匯流處有個景點「花崗水上青」，據說是全台唯一的地底伏流。

這個地底伏流在石鼓盤溪旁的山壁找到出口，泉水傾瀉而下，因水中富含碳酸鈣，因此滴在陶瓷器、螺殼、貝殼或其他器物上，久而久之，會形成結晶，在陽光或燈光照射下閃閃發光。

世居豐山的許銘宏指出，地底伏流「花崗水上青」的泉水，到底來自何處？迄今無人能解答；又為何台灣只有豐山有類似「喀斯特」的岩溶地形，也有待釋疑。

不過，這處美麗的地底伏流，泉水自石壁湧出後，形成一道道的小瀑布，奔散流入石鼓盤溪中；每當夜闌人靜時，居民還可以聽見泉水在地底下流動的聲音。

許銘宏表示，「花崗水上青」的岩溶石洞，有些洞口可容蹲身進入，只要穿過湧泉，就猶如進入「水濂洞」一般，可見到洞內的石柱、石筍等景觀。

他說，小時候常到花崗水上青玩，發現岩洞旁的植物枝葉上，常披覆一層金黃色的閃亮物質，那時不知道是碳酸鈣結晶，只覺得新鮮有趣。

及至長大後，他將茶壺、佛像、螺殼、貝殼等物品放在泉水下沖滴，大約經過2年，這些器物好像都鍍上一層「金」似的，也獲得不少遊客喜愛，因此形成豐山的特殊藝品。1060130

(中央社)