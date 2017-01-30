春遊豐山 見證台灣造山運動
春遊豐山系列之3「台灣以前真的在海底！」豐山風景區多巨石，許多石頭上佈滿密密麻麻的貝殼化石，據此推斷豐山以前在海底，也見證台灣造山運動。
豐山風景區怪石林立，早期入山墾植、採樟腦的多為閩南墾民，由於閩南人稱巨石為「石鼓」，因此巨石星羅棋布的豐山，古稱「石鼓盤」。
當地居民經常在山裡發現一些奇石，石頭表面佈滿密密麻麻貝殼化石；甚至有人將一些外觀無奇的石頭搬回家當庭園造景，等到石頭劈開後，才發現裡面有貝類化石。
由於豐山海拔高度有850公尺，且四周都是高山，高山上也經常可以發現化石，因此居民推斷台灣早年是在海底下，經造山運動而隆起，這與學者專家提出的造山運動理論，不謀而合。
居民指出，豐山發現的貝殼化石，包括海扇蛤、錦星善蛤、錐螺等，其中以扇貝化石最多，也有一些珊瑚、海膽化石，專家推測這些生物約存在於350萬至500萬年前。
至於這些化石的形成，有學者認為是因台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交界處，因板塊劇烈擠壓，形成造山運動，這些有貝殼生長的新生代深海泥岩，因此被擁擠到地面。
當地居民表示，「證據會說話」，這些海生貝殼化石，可以證明豐山地區在幾百萬年前，是在海底無訛，所謂「滄海桑田」，見證這些古代化石遺跡，不免令人敬仰自然的偉大。1060130
(中央社)
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