春遊豐山 體驗山中傳奇

春遊豐山系列之4豐山風景區有號稱可以容納1000人立足的「千人洞」、有二戰時美軍轟炸的遺跡，民眾前往豐山走春，千萬不要錯過耆老講述的山中傳奇。

豐山風景區海拔850公尺，在景區東方有一座號稱全台最大的「千人洞」。海拔1710公尺的千人洞，是一個半覆蔽的開放式巖穴，洞底平坦，因可容千人而得名。

當地耆老表示，千人洞長約250公尺、寬約60公尺、高15至30公尺，是台灣目前所知最大的天然巖穴。日據時代，踏勘者夜宿洞內，聽聞蟲鳴唧唧，有如天籟，因此取名「仙人洞」。

千人洞也稱「十八桶寮」，據說在豐山尚未有「腦丁」（開採樟腦的男丁）進入開採之前，就有台灣志士因抗日失敗，遠走高山，避居千人洞，以當地盛產的紅檜製成檜木桶維生。

由於當時阿里山鄒族還有出草、獵人頭的習俗，抗日志士為了避免與原住民發生衝突，於是在千人洞上方結寮而居，因有18戶人家，被稱為「十八桶寮」。

「十八桶寮」的居民與鄒族人原本相安無事，但有一次，居民因誤食原住民設下陷阱捕獲的野鹿，雙方結下仇隙。

居民因擔心原住民摸黑突襲報復，在出門砍伐紅檜前，會從千人洞上方放下一道繩梯，等到所有人離開了，再由留守人員將繩梯收起來；傍晚收工後，再由留守人員放下繩梯，由最後上來的人將繩梯收起來。

可是，有一天傍晚，最後上來的人因為喝醉酒，忘了將繩梯收起來，於是給仇家可乘之機。當夜，原住民爬上繩梯，進入「十八桶寮」，屠戮了90餘人。

其中一名壯丁，當天因下山採辦，在外過夜。隔天上山時，發現慘劇，立即飛奔下山報訊，這一段山中慘案才被揭露。

第二次世界大戰末期，日軍節節敗退，千人洞因有地形上的優勢，從高空俯瞰，隱蔽於森林中，是一個良好的避難所，因此有近千名日軍在二戰末期，曾藏身於千人洞，以躲避盟軍空襲。

盟軍雖然得知日軍去處，但奉命轟炸的美國軍機根本無法看到目標，因此誤炸了附近的宣帽石山。如今，宣帽石山的裸露岩層，據說就是當年美軍轟炸的遺跡。1060130

(中央社)