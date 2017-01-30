春節值勤 警政署長陳國恩鶯歌分駐所慰問

警政署長陳國恩上午前往鶯歌分駐所頒贈紅包慰問值勤員警、義警辛勞。（陳俊雄翻攝）

警政署長陳國恩慰勉員警辛勞後，與三峽警分局鶯歌分駐所同仁合影。（陳俊雄翻攝）

警政署長陳國恩今日上午不到九時就來到三峽警分局鶯歌分駐所，勉勵年節期間辛苦維護轄區治安、交通的警察弟兄姐妹的辛勞，陳國恩表示：「警察是一個令人大家都尊敬、驕傲的團隊，讓我們一起來支持警察，為台灣加油」。

今天是農曆初三，俗話說「初一早、初二早、初三睏到飽」，但是全國所有警察機關在春節期間24小時不休息維護民眾安全，警政署長陳國恩今日上午也特別前往三峽警分局轄區慰勉員警。

陳國恩特別頒發印有Q版署長的限量紅包給基層員警，領到紅包的同仁直呼署長真的很有親和力，紅包非常可愛，也感謝署長能注意基層辛勞，雖然部分員警可能無法回家團圓，但還是會堅守崗位，盡心完成警察工作。

陳國恩也期勉所有警察同仁於春節期間應齊力加強犯罪防治、維護交通順暢、立即回應民眾需求，展現維護社會治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之同理心，堅守崗位，發揮整體力量，持續提供便民作為，營造洋溢著「平安、祥和、快樂」的年節氣氛，讓民眾過一個順遂、如意、團聚的春節假期。

(中時)