2017台北書展 回顧台灣閱讀史

2017年台北書展策劃「回顧台灣閱讀史」，由「文訊雜誌」社長封德屏策展，呈現台灣從1950年代至今的閱讀發展歷程。

2017年台北國際書展將從2月8日至13日在台北世貿中心一館、三館舉行。

封德屏與台灣文學館合作，把「回顧台灣閱讀史」內容分為「時間年表」、「出版史料」、「珍貴作家物件」三個部分展覽。參觀者將隨著不同年代的重要事件，看到各種創作的演化，彷彿進入時光隧道，重走一遍台灣人共同的閱讀史。

封德屏認為，「閱讀，是個人青春成長的回溯，也雋刻了時代的樣貌與風華，成為群體的記憶」，閱讀內容及型態，與社會變遷、教育普及、時代氛圍，以及圖書、雜誌出版及媒介改變的交互影響，息息相關。

1949年至今，台灣的社會經濟隨著世界潮流推移，有了天翻地覆的變化，閱讀的主體、媒介、足以驚動大眾的明星作家或暢銷書類型、事件、周邊效應，呈現出不同的樣貌。若以十年為一個段落，或可看出閱讀行為的特色，及此消彼長的趨向，既描繪了當時人們關注的重點，也記錄了那個時代的特質和風氣。

1949年到1959年中國文藝協會、中國婦女寫作協會成立，反共文學當道，「文友通訊」由台籍作家發聲，「現代詩」、「創世紀」、「藍星」創刊，「文壇」開辦函授學校帶動寫作風潮，第一本圖文並茂的女作家創作合集「海燕集」成為暢銷書單，開啟以後的選集出版熱。本土漫畫先驅葉宏甲的「諸葛四郎」，攻占台灣兒童心房。

1960到1969年「現代文學」、「文學季刊」創刊，引領純文學新航道。「小說創作」與日益茁壯的「皇冠」雜誌，開啟大眾文學閱讀浪潮，「文星」雜誌標榜思想啟蒙，引發筆戰，「台灣文藝」、「笠」詩刊以推動台灣本土文藝為綱領，軍中文藝與國軍新文藝運動方興未艾。學子除勤逛牯嶺街舊書攤，也捧讀租書店的言情小說、武俠小說廢寢忘食。瓊瑤小說大受歡迎，帶動其後影視改編熱，成為青少年愛情教主。

1970至1979年志文的「新潮文庫」大量譯介西方人文思潮與文學經典，為年輕人奠定知識基礎工程，國立編譯館中學課本開始收錄當代作家創作，成為延伸閱讀之窗口；三毛與旅行文學席捲全台，詩與民歌從校園延燒到大眾，文學五小出版社為文學土壤播扎根。

「中國時報」「聯合報」兩大副刊以內容與話題互別苗頭，「電視周刊」彰顯娛樂功能，「漢聲雜誌」、「漢聲小百科」對兒童教育付出高度熱情。

1980到1989年著作權法通過實施，鼓勵優良圖書金鼎獎開始頒贈獎金，出版獎助條例施行，推動「書香社會」禮券，閱讀風氣大興。「三三集刊」集結了文學熱血青年，帶動了後來的張愛玲熱，「人間」雜誌則關注本土、弱勢，為報導文學注入新魂魄，連鎖書店金石堂和誠品的設立，暢銷書排行榜的成為一時的閱讀指標及風潮。

1990到1999年中美著作權保護協定即著作權法修正案通過，「612大限」成為分水嶺，西書翻譯出版大轉型，村上春樹熱銷，幾米繪本隨著兒童繪本的普及大熱門，成功勵志書高居暢榜，圖文漫畫名家輩出，有聲書也搶佔閱聽市場。

解嚴後的各式關注議題如環保、同志、性別、原住民等亦耕耘小成。電視讀書節目「談笑書聲」、「縱橫書海」興起，媒體、書店年度十大好書、年度風雲人物獎項的鼓舞，帶來一片榮景。城邦集團創立，著力類型分眾市場開發，中國作家作品王安憶、莫言、余華等大規模的引進，以及奇幻文學閱讀的開展，也在此時大放異彩。

2000年以後網路媒體崛起，「明日報」新聞台與部落格帶動「自媒體」的氣候逐漸形成。小說影視化大盛，網路書店市場占比越高，實體書店沒落，獨立書店誕生，文學網路創作閱讀平台促使中國原創小說高居暢榜，台灣本土在地書寫亦越發蓬勃。書店年度報告解析多元閱讀與出版市場，文學雜誌仍堅守理念撐持，數位出版摸索商業模式、社群網媒當紅。

封德屏表示，綜觀台灣出版與閱讀市場六個十年的進程，可說波瀾萬丈、高潮跌宕，閱讀不僅侷限於文字、圖像，未來會以何種形貌呈現，或許存在這脈絡的梳理當中，等待創造另一波傳奇，迎向新智識系統的啟動。1060130

(中央社)