無給職總統府導覽志工 她一做17年

總統府導覽志工是無給職，柯姣美一做17年，她說「成就感」是最大動力來源；歷經過前總統陳水扁、馬英九，到現任總統蔡英文，柯姣美說，不管誰執政，志工就是替國家做事。

總統府自前總統李登輝時代開放參觀，到陳水扁時代開始常態性對外開放參觀。

總統府資深導覽志工柯姣美是陳水扁時代，總統府招募的第一批導覽志工，歷經過陳水扁、馬英九到現在的蔡英文政府。

17年的導覽經驗，讓柯姣美對總統府一磚一瓦，如數家珍。

隨手指向一扇窗，柯姣美不加思索地說「總統府的門窗總共有1800多個，現在看到的是平衡錘拉窗」。

她伸手示範，將窗戶往上推、往下拉，「我的手一停，窗戶自然就停下來了，左右窗框並沒有卡鎖，為什麼它會自動停下來，因為左右窗框裡面各有秤錘，秤錘相當於這一大片玻璃的重量，利用槓桿平衡的原理，窗戶拉到哪裡，就停在哪裡」。

柯姣美說，她是家庭主婦，打理好家裡與2個孩子，她還有很多充裕的時間可以投入志工工作，再加上自己的個性是如果能力可以做到90分，就做到90分，能力可以做到100分，就一定要做到100分；擔任導覽志工，除了總統府提供的資料，柯姣美自己花了很多時間在圖書館做功課。

她還記得，有次導覽建築師團體，她向來賓介紹總統府建築，一名建築師當場糾正她、說她介紹錯了，但柯姣美對自己的介紹很信心，並說明自己的資料出處；後來這名建築師私下問了其他同行的同業，才對柯姣美說道「妳是對的」。

總統府導覽時，會碰到不同政黨屬性、不同意識型態的來賓。柯姣美說，導覽志工會避談政治，「我們的身分是總統府的志工、是替國家做事，不管什麼人執政，都希望志工帶給總統府是加分的效果，不要減分」。

她說，也經常會碰到實際上沒預約參觀，但卻到現場硬拗說有預約，遇到這樣的導遊，導覽志工只能笑臉安撫。

導覽過程，她遇到讓人心疼的「阿寶」。

柯姣美說，阿寶是一個有自閉症的青年，這5、6年來，他每周都會定期到總統府預約、報到、參觀，總統府內的志工都認識阿寶。一開始阿寶很內向害羞，到現在話很多，柯姣美看到阿寶的成長。

阿寶畫了一張背影，送給柯姣美。她說，有一天，自己在接待外賓時，阿寶正好搭著公車路過總統府，他把柯姣美的背影畫下來送給她。

總統府導覽志工是無給職，為什麼柯姣美可以持續17年？她說，服務工作讓她很有成就感，每當結束一場導覽後，如果來賓很滿意導覽內容，從他們的表情、眼神，就可以觀察出來。

柯姣美笑說，國小時第一篇作文「我的志願」，她寫的是想當「女情報員」，當時的老師覺得很奇怪，為什麼這麼小的孩子會有這樣的想法？或許是這份「想要替國家做事」的心情，讓她在總統府志工的崗位上，堅持了這麼久。

41年次的柯姣美說，如果自己身體健康狀況良好，她還希望為國家服務到70歲。1060130

(中央社)