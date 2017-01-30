來去總統府 陸客減半日韓遊客倍增

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2016年政黨輪替，總統府展場全面更新後重新開放。520前後，參觀人數，大陸人士從51.9%下降到20.3%，日韓則從6.35%倍增到14.69%，美加紐澳及東南亞人士也有上升趨勢。

政黨輪替後，總統府展場全面更新，並在2016年9月18日重新開放。新的常設展「府-我們的時代，人民的總統府」，以及10月1日配合台北市政府白晝之夜首次夜間開放，都獲好評。

總統府內資深志工觀察發現，相較於馬政府時代，參訪總統府人數以「陸客」為最多，新政府上台後，陸客比率減，日韓、美加紐澳及東南亞人士比例上升。

一群群穿著制服的日本高校生，穿梭在總統府迴廊的畫面，不時可見。

總統府統計，政黨輪替後，大陸人士比例從520前的51.9%，下降到20.3%；港澳人士微幅上揚，從2.66%上升到3.3%；日韓參觀人數由6.35%，上升到14.69%；美加紐澳從1.41%，上升到2.6%；東南亞從0.39%上升到1.55%。

另外，本國的參觀人數也增加頗多，其中，以中南部各縣市成長最為顯著。

總統府三局指出，為了因應展場參觀人士國際化的需求，將持續推動各項配套措施，例如，引進具新住民語、西班牙語、韓語等特殊多國語言能力的志工，加強導覽志工培訓，研議新增多國語言的語音導覽系統等。1060130

(中央社)