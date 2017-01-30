來去總統府 陸客減半日韓遊客倍增
2016年政黨輪替，總統府展場全面更新後重新開放。520前後，參觀人數，大陸人士從51.9%下降到20.3%，日韓則從6.35%倍增到14.69%，美加紐澳及東南亞人士也有上升趨勢。
政黨輪替後，總統府展場全面更新，並在2016年9月18日重新開放。新的常設展「府-我們的時代，人民的總統府」，以及10月1日配合台北市政府白晝之夜首次夜間開放，都獲好評。
總統府內資深志工觀察發現，相較於馬政府時代，參訪總統府人數以「陸客」為最多，新政府上台後，陸客比率減，日韓、美加紐澳及東南亞人士比例上升。
一群群穿著制服的日本高校生，穿梭在總統府迴廊的畫面，不時可見。
總統府統計，政黨輪替後，大陸人士比例從520前的51.9%，下降到20.3%；港澳人士微幅上揚，從2.66%上升到3.3%；日韓參觀人數由6.35%，上升到14.69%；美加紐澳從1.41%，上升到2.6%；東南亞從0.39%上升到1.55%。
另外，本國的參觀人數也增加頗多，其中，以中南部各縣市成長最為顯著。
總統府三局指出，為了因應展場參觀人士國際化的需求，將持續推動各項配套措施，例如，引進具新住民語、西班牙語、韓語等特殊多國語言能力的志工，加強導覽志工培訓，研議新增多國語言的語音導覽系統等。1060130
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。