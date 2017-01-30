世界棒球經典賽 運彩納入投注標的
世界棒球經典賽將於3月開打，台灣運彩表示，2017年新年新希望，再推出新賽事、新玩法，例如經典賽、澳洲職籃、土耳其職籃和世界摩托車錦標賽等，都成為投注標的。
台灣運彩表示，其中世界摩托車錦標賽是首次納入運動彩券投注標的，初期將先以1000cc的18站賽事為主，提供「各分站正式賽冠軍車手」以及「年度總冠軍車手」，這兩種冠軍投注玩法，將在3月26日卡達站比賽前首度登場。
而玩法「大小」簡單易懂，普遍受到彩迷喜愛，2017年升級推出「主隊大小」、「客隊大小」以及「單節大小」的玩法，讓彩迷在美國職籃、美國職棒大聯盟或各大足球聯賽，都能更聚焦在自己喜愛球隊的預測上。
台灣運彩指出，網球除了新增「大小」、「單盤不讓分」兩種玩法外，世界女子職業網球協會（WTA）Premier 470，以及世界男子職業網球協會（ATP）500等級以上的賽事，新年度將從首輪就開盤，希望更多賽事、更多玩法，吸引更多人關注運動。1060130
(中央社)
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