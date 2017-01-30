密集度傲冠全球! 台灣超商優點 外媒這樣說

台灣超商密集度可謂全球之最！走在台北市，一條街巷就可以看到數家便利商店。（林宜靜 攝）

兩大超商龍頭全力推動ibon、FamiPort的APP，消費者透過APP等於是將便利超商隨身帶著走，超商的「移動商機」成長速度驚人。（本報資料照片）

台灣超商以平均每2300人就有1家的高密集度全球居冠，而其便利性也讓外媒喊讚，不論是買火車票還是網購商品，甚至是向圖書館借書，網路系統的運用讓便利商店提升了新的層次，此外，完善的物流體系也讓台灣超商的功能更加全面。

台灣的便利超商店有多棒?《法新社》報導指出，除了販售基本的小吃和盥洗用品外，超商從熱食、饅頭到湯與燉菜，各式食品從早到晚應有盡有，另外像是日本拉麵、韓國泡菜類食品或是義大利麵，菜單也是不斷推陳出新，連卡路里都標示得清楚，而用餐區的重新翻修也讓超商更加分。

7-11在台南的工館門市，位在大學園區內，以哈利波特學院風為設計主題，有寫上9又4分之3月台的布景。(圖片提供7-11)

文中指出，因為對線上支付的安全性有所顧慮，加上使用起來也較為麻煩，因此目前多數台灣人仍習慣以現金支付，而超商正好提供了一個平台，在網路上訂購商品的客人，可以選擇到便利商店取貨付款，超商也能從每筆交易中獲得一些微薄的利潤。

此外，物流體系同樣也為超商加分，一位20歲的李同學就表示，在東部大學讀書的她在超商就能把一整箱的書寄回在台北的家，畢竟「郵局不是到處都有，也不是總是都開門營業。」最後，便利的系統讓列印照片文件、購買火車票、音樂會門票與停車費罰款繳交更加便利，讓超商成為台灣的一站式商店，一次就能滿足各種需求。

(中時電子報)