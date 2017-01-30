PGA最佳表現 潘政琮農保公開賽並列亞軍

台灣高球好手潘政琮拿下農保公開賽亞軍。（美聯社）

順利取得今年PGA參賽全卡資格的台灣好手潘政琮，參加PGA表現不斷提升，本周參加在加州聖地牙哥舉行的農保公開賽，他繳出穩定成績，更在末輪一度衝上並列領先位置，最終雖以3桿之差不敵西班牙22歲小將藍恩，仍以4回合低於標準桿10桿的278桿，拿下PGA生涯最佳的亞軍，進帳58.96萬美元（約1859萬台幣）。

台灣選手參加PGA最佳戰績，是陳志忠在1987年拿下洛杉磯公開賽冠軍，他1983年進軍美國PGA，曾在1985年拿下大賽美國公開賽亞軍，留下不少紀錄等待後輩追逐，如今潘政琮首年取得PGA參賽全卡，本周先打下亞軍，繼續朝冠軍路邁進。

潘政琮4回合表現平穩，末輪以排名第3名出發，抓下3鳥也吞下1記柏忌，持續保持在領先地位，反觀原本領先的美國羅傑斯與史奈德克分別打出平標準桿與+1成績，雙雙掉出奪冠圈，羅傑斯最終拿下並列第4，史奈德克則落到並列第9。

西班牙藍恩勇奪個人生涯首座PGA冠軍。（美聯社）

來自西班牙的22歲小將藍恩，末輪儘管較早出發，但他火力全開，抓下2隻老鷹，打出低於標準桿7桿的單日最佳表現，一舉衝上排頭，拿下個人生涯首座PGA冠軍，也獲得美國名人賽參賽門票。

(中時電子報)