川普移民禁令 官員：執行情況大獲成功

我要評比

1名行政官員今天指出，美國總統川普禁止難民和7個人口大多數為穆斯林的國家居民入境，相關命令持續有效、正在執行，且執行情況一直都「大獲成功」。

路透社報導，不願具名的這名官員對記者簡報說：「毫無改變。」

這名官員指出：「川普（Donald Trump）總統的全部3項行政命令持續全面有效，國務院、國土安全部、司法部及聯邦政府其他所有相關機構正在執行川普總統的全部3項行政命令。」

外界批評川普計畫的執行方式，這名官員對此予以駁斥說：「因此不管從執行上的任何層面來看，相關工作確實大獲成功」。（譯者：中央社何宏儒）1060130

(中央社)